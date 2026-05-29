ユニオンSGがハーフナー・ニッキを完全移籍で獲得ベルギー1部ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズは現地時間5月28日、オーストリアのSVリートからDFハーフナー・ニッキを獲得したと発表した。契約期間は2029年までとなる。オランダにルーツを持つ31歳のハーフナーは日本で生まれ育ち、名古屋グランパスの下部組織からトップチームに昇格してプロデビューを果たした。名古屋では出番はあまり得られていないなかで、2016年に本田