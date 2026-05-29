Red Velvet（レッドベルベット）のジョイは最近、自身のインスタグラムに特別なコメントを添えず、複数の写真を公開した。公開された写真の中でジョイは、日本の街中でリラックスしたひとときを過ごしている。短めのボブヘアにサングラスを合わせ、黒のカーディガンとレオパード柄のキャミソール、細身のデニムパンツを着こなし、トレンド感のあるスタイルを完成させた。特に、引き締まったウエストラインとナチュラルなポーズが目