女優のイ・ヨンエが、ニューヨークのセントラルパークでノースリーブ姿でジョギングする様子を公開し、55歳とは思えない姿を見せた。28日、イ・ヨンエは自身のSNSに「セントラルパークでジョギング」との短いコメントとともに、複数の写真を投稿した。公開された写真の中でイ・ヨンエは、白いノースリーブトップスにゆったりとしたジョガーパンツ、キャップを合わせた姿で、ニューヨークのセントラルパークを走っていた。何よりも