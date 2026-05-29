完全養殖ウナギのかば焼き世界初となる完全養殖ウナギの一般販売が29日始まった。山田水産（大分県佐伯市）が育てたウナギのかば焼き（冷凍）を1匹4500円程度で試験的に提供し、消費者の評価を確かめた上で、本格的な商品化を目指す。夏のシーズンに向け売れ行きが注目される。完全養殖は、人工ふ化させた卵を親魚まで育て、親魚から採取した卵を再び育てる方法。天然資源への依存を減らし、持続可能な供給に貢献すると期待さ