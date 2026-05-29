千葉県柏市の住宅におととし男が押し入り、住人に暴行を加えたうえ、現金を奪って逃走した事件で、指示役とみられる男が逮捕されました。橋口七海容疑者（25）は2024年12月、柏市の住宅に押し入り、住人の男性の顔を殴ってケガをさせたうえ、現金約5万円を奪った疑いがもたれています。この事件では、2025年9月に実行役などの男女2人が逮捕されていて、その際に押収した携帯電話の解析などから、橋口容疑者が浮上し、2人に住宅への