「パイレーツ２−７カブス」（２８日、ピッツバーグ）カブスのピート・クローアームストロング外野手がリベンジ“神スライディング”を決めて勝利に貢献した。６−２の九回１死二、三塁。相手は前進守備を敷いていたが一、二塁間寄りの一塁ゴロで本塁にヘッドスライディング。タイミングはアウトだったが、ヘルメットを飛ばしながら捕手のタッチをよけて右手で本塁を触った。しかし、判定はアウト。これに対して、クローア