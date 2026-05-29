トランプ大統領の肖像をあしらったドル紙幣を準備です。アメリカのベッセント財務長官は28日、トランプ大統領の肖像をあしらった新たなドル紙幣の印刷に向け、財務省が準備を進めていると明らかにしました。アメリカ建国250周年を記念し、新たな紙幣は250ドル札になるとしています。ただ、現在の法律では、生存している人物を紙幣に載せることは禁止されていることから、今後、改正法案が議会で審議される見通しです。トランプ大統