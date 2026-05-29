犬がしっぽを下げている理由3つ 1.不安や恐怖を感じている 犬がしっぽを下げているとき、不安や恐怖を感じている可能性があります。 特にしっぽを下げて後ろ足の間に丸め込むような様子を見せるときは、強い恐怖を感じていて自分の身を守ろうとしているのです。 犬は不安や恐怖を感じたとき、体の急所を守ろうとしたり体を小さく見せようとしたりするため、そのような心理からしっぽを下げるような仕草をすると考