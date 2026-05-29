6月11日より渋谷、大阪で開催されるスペシャルライブ『Sound Scramble 2026』に、音田雅則の出演が追加発表となった。 （関連：『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』エントリー作品発表会M!LK・乃木坂46ら登壇、渾身の“好きすぎて滅ポーズ”も） 本イベントは、6月13日に東京 TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）の開催ウィークの一環として、6月