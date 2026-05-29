「食だけじゃない。ベトナムの“空気”そのものを体感するーー」そんなフェスが、2026年も代々木公園に帰ってくる。2008年にスタートした「ベトナムフェスティバル」は、いまや初夏の代々木を彩る風物詩。ベトナム政府公認の交流イベントとしては海外最大級を誇り、毎年10万人以上が来場する。会場には、香ばしいバインミー、湯気立つフォー、炭火焼きの肉料理など、約120のブースがずらり。歩いているだけで、東京にいながら“ホ