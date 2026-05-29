台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。 【台風進路図】大きくカーブし沖縄、本州方面へ直撃の可能性も 沖縄地方と奄美地方では大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。 大きく右にカーブする予想で、本州にも影響が出る可能性があります。 ［気象概況］台風第６