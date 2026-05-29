トッテナム・ホットスパーが、ボーンマスのアルゼンチン代表DFマルコス・セネシの獲得に迫っているようだ。28日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在29歳のセネシは、2022年8月にフェイエノールトからボーンマスに移籍で加入すると、初年度からセンターバック（CB）の定位置を確保した。ボーンマスでは公式戦通算128試合出場で6ゴール10アシストを記録しており、特に今シーズンはリーグ戦37試合に先発出場して5アシス