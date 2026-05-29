川崎フロンターレは29日、クラブで管理する肖像・意匠／商標他に関する注意喚起をクラブ公式サイト上で行った。川崎Fのクラブ公式サイトは「【注意】弊社管理の「肖像・意匠／商標他」の無断使用と思われる事象について」と題したリリースを掲載。「川崎フロンターレ公式サイト『著作権について』でもご案内しておりますが、『川崎フロンターレで管理する肖像・意匠／商標他』（＊）については、『自己の私的使用目的を除き、