元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは5月27日、自身のInstagramを更新。高層階にあるカフェでミーティングをしたことを報告し、お茶ショットを公開しました。【写真】愛沢えみりの高層階カフェショット「お人形みたいに可愛いです」愛沢さんは「MTGも兼ねてお茶したよ」とつづり、4枚の写真を投稿。見晴らしのいい高層階のカフェで頬づえをつくショットや、窓の外を見つめてほほ笑むショットなどです。どの写真も美しく、愛沢