All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国10〜60代の女性282人を対象に、20代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「唇が魅力的だと思う20代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：北村匠海／53票2位にランクインしたのは北村匠海さん。ぷっくりとした厚みがあり、色気を感じさせる唇が印象的です。憂いを帯びた表情をした時に、その唇のラインがより