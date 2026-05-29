山本は移籍したソフトバンクでも存在感を示している（C）産経新聞社2号2ラン含む猛打賞ソフトバンクは5月28日の巨人戦（東京ドーム）に8−4と勝利。一発攻勢が光った。「4番・三塁」で先発出場した栗原陵矢は0−0で迎えた2回先頭の打席で左翼スタンドへ14号を放ち先制。1点をリードした7回にもセンターバックスクリーンにこの試合2本目となるアーチをかけ、巨人を突き放した。【動画】さらに打つようになってる？山本の圧巻ホ