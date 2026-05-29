バーガーキングの公式X（旧Twitter）は5月28日、投稿を更新。うれしい“復活”を発表しました。【画像】バーガーキングが“マックの真似”？「これ結構好きなんだよな」同アカウントは「暑い夏にうれしい『ビッグドリンク』復活！」と告知。「お好きなセットに+100円で、Mサイズドリンク2杯分の『ビッグドリンク』に倍増」するようで、「5/29(金)〜期間限定！」とのこと。単品価格は380円です。コメントや引用リポストでは「これ結