ダイエットというと、「食べすぎないこと」や「運動すること」をまず思い浮かべる方が多いと思います。もちろん、それはとても大切です。ただ、体重管理をうまく進めるには、血糖値のこともあわせて考えるのがおすすめです。血糖値は糖尿病の人だけが気にするものではありません。食事の内容や食べ方による血糖の変化は、食欲や体重管理にも関わっており、ダイエットがうまくいかない背景の一つになっていることがあります。【関連