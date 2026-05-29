元BiSHのアイナ・ジ・エンドさんは5月28日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテがあらわになったモデルショットを公開しました。【写真】アイナ・ジ・エンドの美デコルテ「アイナちゃんが表紙の雑誌うれしい」アイナさんは「NuméroTOKYO7・8月合併号カバーティファニーのハードウェアいっぱいつけさせてもらえてすごく嬉しかったです」とつづり、5枚の写真を投稿。1、2枚目は、黒いビスチェドレスに金色のアクセサリ