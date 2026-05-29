台湾北部と沖縄県の石垣島を結ぶ日本最南端の国際旅客フェリーの就航に先だって、式典が開かれました。【映像】台湾と石垣島を結ぶ国際旅客フェリーの就航式典の様子28日夜に就航した定期フェリー「やいま丸」は、台湾北部の港と沖縄県の石垣島との間のおよそ270キロを、片道8時間ほどでつなぎます。出港に先だって開かれた式典の参加者からは、日本と台湾の交流がより盛んになるよう期待する声が上がりました。石垣市の中山