アサヒビールは29日、「スーパードライ」ブランドの中味、パッケージ、コミュニケーションを刷新すると発表した。『アサヒスーパードライ』『アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶』は8月上旬以降の製造分から順次切り替え、『アサヒスーパードライ ドライクリスタル』は10月6日に発売する。【写真】「スーパードライ 3.0」と位置づけ3ブランドを刷新今回の刷新は、“新 辛口×冷え”を掲げる「スーパードライ 3.0」と位置づけら