イラン情勢をめぐり、アメリカとイランの協議担当者が“停戦を60日間延長する”ことで合意に至ったと報じられたことについて、木原官房長官は29日、「重大な関心を持って注視している」と話しました。アメリカ政府関係者は28日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、停戦を60日間延長し、イランの核兵器開発問題を話し合うための覚書の締結にイランが合意の意向を示したと明らかにしています。一方、イランのタスニム通信は、