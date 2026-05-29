ウクライナのゼレンスキー大統領がスウェーデンを訪問し、スウェーデン製の新型戦闘機グリペンを20機を購入することを明らかにしました。将来的に最大150機の取得を目指しています。【映像】ウクライナが購入する計画の戦闘機・新型「グリペン」28日ゼレンスキー大統領は、スウェーデンを訪問しクリステルソン首相と会談しました。記者会見では、ウクライナが戦闘機「グリペン」の新型を20機購入する計画が発表されました。