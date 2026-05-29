空前のブームが起きている『目印アクセサリー』。その名の通り、傘やスマホ等につけ“自分のもの”感を味わえることができ、加えて好きなキャラクターを“目印”にできるという点も人気を後押ししているのだろう。【写真】全10種がすべて“初代”！大人が夢中になるポケモンチャームポケモン×目印アクセサリーこの目印アクセサリーはガチャガチャで売られることが主流となっているが、カプセルトイ市場の調査などを行う、一般