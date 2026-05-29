29日は関東から九州で気温が上がり、真夏日となる所が多いでしょう。一方、台風6号が週明けに沖縄から本州付近に接近するおそれがあり、警戒が必要です。都心は朝から気温が高く、強い日差しが照りつけています。最高気温は31℃の予想で、今年一番の暑さになる見込みです。各地の予想最高気温は、甲府で34℃、熊谷、静岡、高知で32℃前橋、広島、大分で31℃などとなっています。比較的カラッとした暑さですが、こまめに水分をとる