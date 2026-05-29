第1ラウンド、13番でティーショットを放つ松山英樹。4アンダーで19位＝コロニアルCC（共同）米男子ゴルフのチャールズシュワブ・チャレンジは28日、テキサス州フォートワースのコロニアルCC（パー70）で第1ラウンドが行われ、松山英樹は5バーディー、1ボギー、久常涼は4バーディー、ボギーなしでともに66をマークし、19位につけた。首位とは2打差。平田憲聖は67で32位、中島啓太と金谷拓実は69で57位。64で回ったトム・キム（