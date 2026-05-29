日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は29日、自民党の深沢陽一衆院議員（49）が新会長に就任したと発表した。競技経験を持つ点が考慮され、28日の理事会で決まった。不適切発言をした北野貴裕前会長（62）が辞任していた。連盟によると、深沢新会長はボブスレーとスケルトンの経験者だという。「次期冬季五輪での出場権獲得に向けた“ONETEAM”での前進に尽力する。全力で取り組んでいく」とコメントした。北野氏