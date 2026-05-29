厚生労働省は4月の有効求人倍率について、前の月から横ばいの1.18倍だったと発表しました。【映像】4月の有効求人倍率、前月から横ばいの1.18倍厚労省によりますと、仕事を求める人1人あたりに何件の求人があるかを示す有効求人倍率について、4月は1.18倍で前の月から横ばいでした。一方、新規の求人数は前の年の同じ月と比べて3.6パーセント減少しています。産業別では「卸売・小売業」、「宿泊・飲食サービス業」、「情