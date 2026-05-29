２８日に放送されたフジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」では、あゆみ（木南晴夏）の夫・渉（中村俊介）が、ますます奇行に走り出し、あゆみもネットも震えた。夜、散歩に出た先で慧（高杉真宙）と出会い、幽霊時代の記憶が完全に戻ったと告げられるあゆみ。慧には婚約者がいることから、これ以上は踏み込めないと距離を置こうとするあゆみだったが、翌朝、渉から「そういえば夕べはリフレッシュできた？」と言われ、