自分や組織の本当の強みは、どうすれば適切に把握できるのか。アート思考キュレーターで起業家の若宮和男さんは「個人や組織の『自分』探しのワークショップをする際に難しいのが、『ありたい』『あるべき』を捨てることだ。『いい』ものだけを残していくと丸くて人と『おなじ』ような形しか残らない一方で、『黒歴史』には『歪さ』のヒントが潜んでいる」という――。※本稿は、若宮和男『超・アート思考 AI時代の人間の創造性と