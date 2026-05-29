人間は一面では語れない。それは経営者も同じだ。森永製菓の創業者、森永太一郎は苦学しながら西洋菓子の製造技術を習得。日本で初めて西洋菓子を製品化したことで成功を収めた。ライターの栗下直也さんは「生涯をかけて作り続けた甘いお菓子からは想像できないほど、無鉄砲な大巨漢で誰よりも人間臭い男だった」という――。森永太一郎の肖像（写真＝rmkane／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■「母の日」に森永製菓が深くかか