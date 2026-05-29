日本の少子化はどうすれば止まるのか。独身研究家の荒川和久さんは「英国の学術誌『Politics and the Life Sciences（政治と生命科学）』に今年掲載された論文が参考になる。ここで書かれた最悪のシナリオは、日本の子育て支援との類似性が高い」という――。写真＝iStock.com／pocketlight※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／pocketlight■世界で実証された「残酷なパラドックス」子育て支援政策は少子化対策にはならない