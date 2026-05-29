ロサンゼルス・ドジャースとユニクロは29日、ロサンゼルス地域社会に貢献する取り組みを発表した。ドジャースとユニクロが共有する価値観と世界No.1を目指す志に基づき共同で企画・実施するもので、ともに地域社会に意味のある変化をもたらすことを目指していく。第1弾では、「UNIQLO Field at Dodger Stadium（ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）」を拠点にしたイベントや取り組みを展開。地域社会と野球、