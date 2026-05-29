秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）が、妻でモデルのSHIHOとの初対面エピソードを明かした。5月28日、秋山のYouTubeチャンネルには、「百想で悔しい思いをした2人の熱々温泉旅行記（ft.キム・ウォンフン）」と題した動画が公開された。【写真】SHIHOの美しすぎるアンダーウェア姿この日、芸人のキム・ウォンフンは「兄さんのユーチューブはずっと見ている。登録者数が200万人を超えた」と話し、「僕が出演するYouTubeチ