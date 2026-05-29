タレントのソ・ドンジュが妊娠に再チャレンジしている。流産の痛みを経験した彼女に多くの応援が寄せられている。【写真】ソ・ドンジュの“役満ボディ”ソ・ドンジュは以前、自身のYouTubeチャンネルを通じて、体外受精の末に妊娠に成功したものの、最終的に稽留流産で子を失った事実を告白し、周囲に悲しみを与えていた。当時、彼女は「どうしても我が子を守りたくて、毎日注射を打ち、薬を飲み、膣座薬も入れるなど、自分にでき