ALPHA DRIVE ONEが、日本での人気を証明した。5月26日にプロローグシングル『No School Tomorrow』をリリースしたALPHA DRIVE ONEは、発売直後から日本の音楽市場で圧倒的な成績を収めた。【写真】ALD1、日本のコンビニに出没「イケメン集団が…」同シングルは、日本の音楽配信サイト「レコチョク」のデイリーアルバムランキングで1位を獲得したほか、「mora」の総合デイリーランキングおよび洋楽最新ランキングでも1位を記録。タ