アメリカ大豆輸出協会(USSEC)が海外初の事務所を日本に開設し、今年で70周年を迎えた。それを記念して27日、都内で70周年記念セミナーを開催した。金融機関が融資の条件とし始めるなど、持続可能な調達の重要性が高まる中、農水省が発行する入門書で、米国大豆がサステナブルな方法で生産されていることを証明するSSAP 認証が推奨されていることも紹介された。その後、港区の駐日米国大使公邸でレセプションが盛大に開催され、祝辞