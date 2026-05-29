Appleは間もなく「完全に再構築されたSiri」を発表すると目されています。この新しいSiriのために、AppleはGoogleの生成AIであるGeminiを使う複数年契約を締結しているのですが、AppleはこのGeminiをiPhone上で動かすために小型化しようとしているとThe Informationが報じました。Apple to Renew Push for AI That Runs on Devices, Instead of the Cloud - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/apple-renew-p