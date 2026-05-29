【マイクロペット GEN2】 7月下旬 発売予定 価格：各2,498円 タカラトミーは、手のひらサイズのペットロボット「マイクロペット GEN2」を7月下旬に発売する。価格は各2,498円。 本商品は「おしゃべり」、「歌う」、「ちょこちょこ動き回る」など、小さなボディに50種以上の多彩な機能（表情・音やリアクション・動き）を搭載したペットロボット。パピー、ウー