２０１５、１６年のヴィクトリアマイルを連覇し、１５年のスプリンターズＳも制したストレイトガール（牝）がけい養先のＡＳＫＳＴＵＤで死んだことが、２９日までに分かった。１７歳だった。引退レースの予定だった１５年の香港スプリントで９着の後、現役を続行することに変更。翌１６年のヴィクトリアマイルは、当時のレースレコードの１分３１秒５で２馬身半差をつけて連覇。これが現役最後のレースとなった。また、廣