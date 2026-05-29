あなたは読めますか？突然ですが、「毀損」という漢字読めますか？ニュースの経済コーナーや、法律・ビジネスに関する書類などでよく見かける言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「きそん」でした！毀損は、物を壊したり傷つけたりすること、あるいは価値や名誉などを損なうことを意味します。「毀」はこわす、「損」はそこなうという意味を持ち、物理的な破壊だけでなく、目に見えない信頼や権利を傷つける際