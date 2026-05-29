あなたは読めますか？突然ですが、「臍」という漢字読めますか？体の一部を指す非常に身近な言葉ですが、漢字一文字で書かれると、読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「へそ」でした！「臍」とは、腹部の真ん中にある、胎児のときに母親とへそを緒でつながっていた跡のくぼみのことです。また、物事の真ん中にある重要な部分や、突き出た部分を例えて呼ぶこともあります。実際の使い方の例とし