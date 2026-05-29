ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる三浦璃来（24）＆木原龍一（33※先月そろって現役引退）が28日、それぞれのインスタグラムを更新。2人で務めた米・メジャーリーグ「ドジャース vs ロッキーズ戦」始球式のオフショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真・動画】「ホッコリするわぁ〜」「尊い」“チャンピオンリング”は