デニーズジャパンは6月10日より、全国のデニーズ店舗にてグランドメニューを改定する。今回の改定では、新たに「Denny's × Wellness（デニーズ × ウェルネス）〜おなかもココロもGoodな時間」をブランドコンセプトに掲げ、おなかとココロがよろこぶ、より豊かで満足度の高い食体験を提供していく。【写真】マロニーにしたらヘルシーに！アレンジできる「スパイスラーメン」同店では、2024年から一部店舗を試験的に実施し、新