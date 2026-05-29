アメリカのAI大手アンソロピックの現時点の企業価値が日本円で150兆円を超え、「チャットGPT」を開発したオープンAIの企業価値を上回ったことがわかりました。生成AI「クロード」を手がけるアンソロピックは28日、投資会社などから10兆円規模の資金を調達したと発表しました。これにより、企業価値の評価額は9650億ドル、日本円で約154兆円に達し、オープンAIの評価額、8520億ドルを上回りました。生成AI「クロード」はプログラミ