静かな上質感が魅力！トヨタの「アクア」は、燃費の良さと扱いやすいサイズ感を軸に、長きにわたって日本の日常に溶け込んできたクルマです。華やかな主張こそ控えめですが、生活の道具として頼りになる存在であることが、この車名を広く定着させた理由といえるでしょう。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「小さな高級車」です！（22枚）初代が世に出たのは2011年のことで、ハイブリッドという選択肢を一般のユーザーに