＜すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント初日◇28日◇イーストウッドカントリークラブ（栃木県）◇6867ヤード・パー72＞ツアー通算31勝の片山晋呉は昨年6月、椎間板に細菌が感染する化膿性椎間板炎と診断され、約2カ月の入院生活を送った。シニア開幕戦から戦列復帰し、3試合目の「リョーマゴルフ日高村オープン」では優勝争いを演じて2位に入った。レギュラーツアー「日本プロセンコーグループ杯」は12位で予選通過する