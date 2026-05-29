今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『光るタマミツネの太刀作ってみた』というRoa 18さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）かっこいい投稿者のRoa 18さんが、ゲーム『モンハン』に登場する「タマミツネの太刀」を作ります。まずは3Dモデルを設計しました。3Dプリントしたらサポート材を外し、接着剤で組み立ててやすりがけ。磨いて原型ができたら、シリコン型を作ります。合板で作った枠の中に