山下美夢有の妹、山下蘭が自身のインスタグラムを更新。一時帰国中の姉と2人で出かけた「#すっぴん旅」で撮影した写真を投稿した。【写真】衝撃！ カメラを手に、はじけまくりの2ショット（全4枚）「カメラでいっぱい写真撮った」とだけ記した投稿では、鏡に映った2人を自撮りした写真を4連投。1枚目は蘭のスマホで撮影。白のホルターネックに髪をお団子にまとめて、思い切りアヒル口をした蘭と、白いTシャツ姿で優しい表情を浮か