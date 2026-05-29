＜リゾートトラスト レディス 2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーは第2ラウンドが進行中。首位から出たささきしょうこは前半3バーディ・1ボギー・1ダブルボギーと伸ばせずも、トータル6アンダー・首位をキープして後半に入った。【写真】え！ そんなに右を狙って大丈夫…？同じく首位スタートの佐久間朱莉は午後0時50分にティオフする予定。トータル5アンダー・3位に福山